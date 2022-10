Autostazione, partito il primo bus. "Straordinario traguardo,così meno traffico" Alle 6.35 è partita la prima corsa. Il sindaco Festa: passaggio decisivo per Avellino

"Stamattina con la partenza della prima corsa alle 6,35 è entrata in funzione l’autostazione AIR di Avellino. Un grande traguardo per una nuova mobilità cittadina, efficiente e ben strutturata, che migliorerà il flusso del traffico urbano". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, saluta l'entrata in funzione ufficiale dell'autostazione di Avellino. Un primo bus ha salutato l'avvio del terminale, eterna incompiuta del capoluogo irpino. La prima corsa di questa mattina è stata la numero 5 Air diretta a Ponteromito. Lo stallo, ovviamente, è stato il numero 1. L’Autostazione apre le sue porte agli utenti, trasferendo inizialmente all’interno i mezzi e le corse del mini terminal che teneva all’esterno, su via Fariello. Da oggi in poi, sarà aperta al pubblico, sempre dall’ingresso di via Fariello (ci sono due banchine raggiungibili con due scale diverse) dalle 6 di mattina ale 9 di sera.