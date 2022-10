Covid, muore anziana al Moscati. Ricoveri, 11 pazienti tornano a casa Sei le persone che restano ricoverate positive al virus

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 6 pazienti (uno dei quali minorenne), tutti in degenza ordinaria. Dal 30 settembre scorso a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, è deceduta una paziente di 88 anni, residente in un comune della provincia di Napoli. Sempre dal 30 settembre a oggi sono stati dimessi a domicilio 11 pazienti che erano ricoverati in aree Covid, mentre 3 sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie/riabilitative.