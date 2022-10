Il falò delle bollette, ad Ariano Irpino serrata generale contro gli aumenti Mobilitazione e protesta mercoledì sul Tricolle

Mercoledì ad Ariano Irpino la protesta di famiglie e imprese: “Siamo ridotti sul lastrico”. In piazza, simbolicamente, saranno bruciate le bollette sul Tricolle. La manifestazione si terrà nel pomeriggio in concomitanza con la seduta del consiglio comunale, che approverà un documento in cui si chiederà al Governo di considerare l’energia un bene comune al pari di acqua e aria. L'appuntamento è fissato per le ore 17. Alcuni manifestanti bruceranno simbolicamente le bollette per chiedere allo stato garanzie ed accessibilità a costi sostenibili per cittadini ed imprese. La mobilitazione è stata organizzata dal movimento “Carabolletta” , dalla consulta per le attività produttive , dai movimenti, dalle associazioni con il pieno appoggio dell’ amministrazione comunale.