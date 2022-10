Ventiquattro stalli per 153 corse al giorno, l'Autostazione apre i battenti Ma per ora le corse da e per Napoli restano nel piazzale dello stadio

Stamattina con la partenza della prima corsa alle 6,25 è entrata in funzione l’autostazione Air di Avellino. Attivi in questa fase di avviamento 24 stalli dai partiranno 153 corse al giorno tra urbane ed extraurbane mentre i bus da e per Napoli continueranno per ora a partire dal piazzale degli irpini.

"Un grande traguardo per una nuova mobilità cittadina", hanno affermato il manager Air Anthony Acconcia e il sindaco Festa.

Al pubblico sarà aperto il primo piano per consentire agli utenti di usufruire dell’info-point, con annessa biglietteria, e dei servizi igienici. Per la galleria commerciale si è in attesa della definizione dell’assegnazione dei locali, sono 90 le società che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per la locazione.

"Abbiamo bisogno di esperti che portino brand importanti, già qualcuno si è fatto avanti - continua Acconcia - Non c'è ancora un contratto ma siamo a buon punto con un brand internazionale come McDonald's che, probabilmente, rappresenterà un richiamo per altri marchi famosi. La manifestazione d'interesse ha riscosso un grande successo. Stiamo lavorando per gradi affinchè l'autostazione diventi punto nevralgico della città, non soltanto per il trasporto. Nei prossimi giorni entrerà in funzione il parcheggio interrato".

E i commercianti della zona di via Moccia e via Colombo sperano ora in un rilancio delle loro attività.