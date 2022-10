La staffetta sui Diritti "Luigi Bellocchio" fa tappa ad Avellino L’appuntamento è per domani, giovedì 13 ottobre, alle 9.30, nel piazzale antistante l’ex Moscati

La staffetta sui Diritti dedicata a Luigi Bellocchio, giunta alla sesta edizione, fa tappa ad Avellino. L’appuntamento è per domani, giovedì 13 ottobre, alle 9.30, presso il piazzale antistante l’ex ospedale Moscati, in via Manlio Papa. Quella avellinese è la quinta tappa del percorso e coinvolgerà i ragazzi

della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Colombo-Solimena" della scuola primaria del Convitto Nazionale "Pietro Colletta" e della

scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Regina Margherita- Leonardo Da Vinci"; che accoglieranno la delegazione della Città di Pomigliano d’Arco composta dagli studenti dell';Istituto di Istruzione Superiore di II Grado"Matilde Serao".

Muovendo dall’ex Moscati, un minicorteo attraverserà le strade principali del capoluogo irpino: viale Italia, corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata Universale dell’Infanzia e mira a coinvolgere le istituzioni e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado delle città in un’ampia discussione sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’organizzazione della tappa avellinese è stata coordinata dall’assessore all'Urbanistica del Comune di Avellino, Emma Buondonno, che ha coinvolto anche studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università "Federico II" di Napoli.