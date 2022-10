Comune di Avellino, i distretti commerciali all'esame della Commissione Il vicesindaco Nargi: "Un progetto che darà nuova linfa al settore, anche grazie al PNRR"

La vicesindaco con delega alle Attività Produttive del Comune di Avellino, Laura Nargi, ha incontrato nella giornata odierna i componenti della VI Commissione Consiliare per illustrare il progetto relativo ai due distretti commerciali che nasceranno ad Avellino: "La Via dei Caracciolo", verso la porta Est della città, e "Le Vie del Centro", verso la porta Ovest.

Il distretto commerciale è uno strumento che mira alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del commercio, soprattutto quello di vicinato, sul territorio attraverso l’individuazione di un sistema composto da istituzioni, associazioni e imprese che condividono e programmano strategie.

«La commissione - afferma Nargi - ha offerto il proprio contributo alla discussione e sarà coinvolta nel lavoro di progettazione che, chiaramente, non si interrompe oggi, ma andrà avanti nel tempo. Dar vita ai distretti commerciali è solo una delle azioni poste in essere dall’amministrazione per provare a far ripartire un settore che sta attraversando un periodo di profonda crisi, in un primo momento causato dalla pandemia da Covid e oggi aggravato dal caro bollette. Crediamo molto in questa iniziativa - prosegue - e riteniamo che grazie ad essa, oltre a dare nuova linfa al commercio e all’artigianato, si potrà accedere con maggiore facilità ai finanziamenti di settore legati PNRR».