Cup, rallentamenti e problemi tecnici. Il Moscati si scusa con gli utenti La comunicazione dell'amministrazione dell'Ospedale di Avellino

Temporanei problemi tecnico-informatici che interessano il Cup Unico Regionale stanno comportando dei notevoli rallentamenti all’attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di pagamento del ticket presso gli sportelli del Cup dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. I competenti uffici aziendali sono in contatto già da qualche giorno con i referenti del Cup Unico campano, i quali hanno assicurato la risoluzione, in tempi brevi, delle problematiche segnalate.

In attesa del completo rispristino del servizio, si segnala che gli utenti già prenotati, per non avere difficoltà nell’erogazione della prestazione sanitaria, possono effettuare il pagamento del relativo ticket tramite bonifico o versamento su conto corrente bancario/postale (utilizzando le seguenti coordinate: Banca Popolare di Bari, Iban: IT32C054240429700000000020; C/C postale: n°13450838, Iban: IT47E0760115100000013450838. Il bollettino o il bonifico devono essere effettuati a nome dell’intestatario della prenotazione e intestati all’AORN Moscati di Avellino; sulla causale vanno specificati il Codice fiscale, la prestazione sanitaria prenotata e l’Unità operativa che la eroga).

L’Azienda “Moscati” si scusa con l’utenza per i disservizi che si stanno registrando in queste ore.