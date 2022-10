Avellino, domenica flash mob per le donne iraniane Appuntamento alle 11 in piazza Libertà

Domenica 16 ottobre, alle ore 11:00, ci sarà un flashmob in Piazza della Libertà (nei pressi della Statua della Libertà).

Noi siamo dalla parte delle donne iraniane.

Noi siamo dalla parte delle libertà.

Noi siamo per un Iran finalmente libero dal regime teocratico.

Perché la libertà delle donne iraniane è anche la nostra libertà.

“Non possiamo non essere vicini e solidali con le giovani e i giovani iraniani, che coraggiosamente stanno scendendo in strada per sfidare il regime.

È fondamentale che viva nell’opinione pubblica il dramma che sta vivendo l’Iran, dove il regime copre le donne e soffoca i diritti.

Le loro proteste non sono altro che il desiderio di giustizia e di libertà"

L’invito a partecipare è per tutti le cittadine e i cittadini, associazioni e forze politiche che hanno a cuore la libertà.

SVELIAMO LA LIBERTÀ