Provincia. Smart working, luci a led e meno riscaldamento: scatta l'austerity Ecco il piano di palazzo Caracciolo

Un piano di austerity contro il caro energia. Anche in Provincia ad Avellino si corre ai ripari con un piano di contenimento delle spese. Ieri in tutti gli uffici di palazzo Caracciolo via alle sostituzioni delle luci, faretti e lampadine con versioni low costo a led. Ma è solo l'inizio. Si punta, come dettato dal Ministero, a contenere le spese del consumo energetico con meno ore di riscaldamento anche grazie alla smart working. Lavorare a casa per evitare consumi eccessivi nelle sedi pubbliche. Questa la mission del ministero che prova a fare quadrare i conti, in base ai rincari alle stelle.