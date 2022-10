Staffetta sui diritti, da Avellino il testimone passa a Siano Un successivo l'iniziativa per riflettere sui valori dell'infanzia e dell'adolescenza

Neanche la pioggia battente ha potuto fermare la promozione dei diritti dei bambini e della pace. La quinta tappa della Staffetta sui Diritti che si è svolta questa mattina ad Avellino, grazie al coordinamento dell’assessore all’Urbanistica del Comune, Emma Buondonno, infatti, è stata un successo.

Con giubbini e ombrelli, presso l’auditorium dell’I. C. Regina Margherita – Leonardo da Vinci, è stata accolta la delegazione proveniente da Pomigliano d’Arco, costituita dai docenti e dagli studenti del Liceo "Matilde Serao", accompagnati dall’assessora all’Istruzione Anna Fiore. Quest’ultima ha consegnato al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il testimone della Staffetta, istituita dal Laboratorio Regionale della Città dei Bambini e delle Bambine e dedicata al compianto “Luigi Bellocchio”, primo assessore al Gioco in Campania.

Dopo l’Inno di Mameli ed i saluti istituzionali, alcune classi della Leonardo Da Vinci, della Solimena e del liceo Serao si sono esibiti in canti e riflessioni sui principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma si è registrato anche il contributo dei ragazzi della scuola primaria del Convitto Nazionale "Pietro Colletta".

Doverosi i ringraziamenti per l’organizzazione di questa quinta tappa a Pina Cerchia, Lorena Battista, Donatella Romano, Filomena Caputo e Andrea Mazza.

Il testimone, adesso, è custodito dalla città di Avellino e sarà consegnato alla città di Siano lunedì prossimo, 17 ottobre 2022.