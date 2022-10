Caro-bollette, oggi la manifestazione ad Avellino: ecco il percorso Partenza alle 9 da San Ciro

La Confcommercio Campania Distretto di Avellino comunica che stamattina a partire dalle ore 9.00 si terrà una manifestazione pubblica alla quale parteciperanno, commercianti, imprese, famiglie e sindaci della provincia di Avellino per protestare contro il rincaro dei prezzi delle utenze.

Il corteo partirà dal piazzale antistante la Chiesa di S. Ciro in Viale Italia e seguirà il seguente percorso: Via De Conciliis, Via Colombo, Via Sara, Piazzale Marsico, Via Mancini, Via Circumvallazione, Via del Balzo, Via Amabile, Via SS. Trinità, P.zza Libertà. Si esorta l’intera cittadinanza e gli organi di informazione a partecipare.