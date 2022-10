Sorpresa lungo il Corso di Avellino: ci sono Raspadori e Politano I due attaccanti azzurri si sono concessi un pomeriggio di libera uscita nel capoluogo irpino

Una gradita sorpresa per i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio. Nel tardo pomeriggio, lungo Corso Vittorio Emanuele, sono stati "pizzicati" l’esterno offensivo Matteo Politano, e l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori, mentre si recavano alla gioielleria Orzelleca, presumibilmente per fare acquisti. Subito è partita la caccia ai selfie e agli autografi di rito. I calciatori azzurri e della Nazionale stanno vivendo un momento magico, con il loro Napoli primo in classifica in campionato e già qualificato per gli ottavi di Champions League. I due hanno sfruttato la giornata di libertà per concedersi una piacevole passeggiata nel capoluogo irpino.