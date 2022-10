Record a Serino, per la castagna Igp turisti da ogni parte della regione De Cristofaro (Pro Loco Serino): grande successo, un risultato al di là di ogni aspettativa

E' la regina dell'autunno. E per la castagna Igp di Serino si conferma una stagione davvero straordinaria. L' ulteriore riconoscimento arriva anche dall'ultimo appuntamento che si è tenuto nel comune a pochi chilometri da Avellino: la cittadina serinese è stata letteralmente presa d'assalto da turisti provenienti da ogni parte della regione.

"E' vero, abbiamo riscontrato un record di presenze come non s'era mai visto in passato", spiega Michele De Cristofaro presidente della Pro Loco di Serino, tracciando il bilancio della 45esima edizione della sagra della castagna Igp.

"Parliamo di un prodotto – aggiunge de Cristofaro – di grandissima qualità che i visitatori hanno potuto apprezzare e del quale noi naturalmente siamo orgogliosi". La Pro Loco continuerà il suo impegno con nuove iniziative per la valorizzazione della castagna, un prodotto d'eccellenza che quest'anno non ha subito contraccolpi dai cambiamenti climatici.