"I medici rifiutano il Moscati? Gravissimo, Pizzuti trovi delle soluzioni" Festa attacca il manager della Città ospedaliera a margine della conferenza dei sindaci Asl

Necessario avviare un percorso sinergico con i sindaci del territorio per sfide importanti che attendono la sanità irpina. Questo l'obiettivo del manager Asl Mario Ferrante che ha convocato i primi cittadini all'Hotel De la Ville. Innanzitutto c'è il tema della casa di comunità. “Bisogna evitare che restino scatole vuote”.

E poi l'annosa questione della carenza di personale. Troppi i medici che rifiutano le aree interne. “Sono meno appetibili. Faremo uno sforzo ragionando su qualche incentivo ma non possiamo stravolgere i contratti collettivi".

Il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi Marco Marandino propone la sua soluzione. "Dissi al Presidente della Campania De Luca che va inserita una clausola di permanenza presso la sede di affermazione, dopodiché si può tentare la propria carriera altrove".

Ma questo è un tema comune anche al Moscati. Lo ha spiegato il manager Pizzuti al sindaco Festa. “Trovo riduttiva questa giustificazione - ribatte Festa - fossi in Pizzuti sarei veramente preoccupato Sono preoccupato per la lettera di Pizzuti. Un direttore generale che dichiara che i vincitori di concorso non accettano il posto di lavoro dovrebbe porsi un quesito".

"Sarebbe opportuno capire quali sono i problemi, lo dico per la comunità, è un problema serio che ho sollevato più volte ma sono stato visto come un bastian contrario, invece, in realtà avevo centrato il punto. Forse il Moscati non è più un'azienda ospedaliera d'eccellenza. Credo che chi la guida dovrebbe trovare le risposte adeguate, ma soprattutto delle soluzioni perchè ammettere che non ci sono medici che abbiano voglia di lavorare per il Moscati è di una gravità assoluta".