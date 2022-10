Telecamere nel tunnel: ultimo sprint, verso l'apertura. Sarà videosorvegliato Avellino. Telecamere nel sottopasso e collegamento alla control room

Tunnel, verso l’apertura. Si mettono a punto gli ultimi dettagli operativi, per l’eterna incompiuta di Avellino e così il tunnel si collega con la control room della videosorveglianza comunale. Un particolare non da poco per il sottopasso, che sarà super controllato dalla stanza della governance per la sorveglianza in citta. L'amministrazione ha deciso di collegare l’infrastruttura al grande fratello dei vigili sfruttando la fibra ottica. Gli uffici di piazza del Popolo hanno disposto un affidamento da circa 4.600 euro ad un’impresa locale, che l’ha spuntata rispetto a grandi gestori nazionali. Adesso, salvo intoppi, il tunnel dovrebbe aprire per la fine dell’anno. Sempre entro la fine dell’anno è atteso il progetto di completamento della pedonalizzazione in centro. La Ztl spinta che potrebbe rivoluzionare il centro del capoluogo irpino.