Distretto idrico irpino, Palmieri eletto coordinatore: il Pd si astiene Come delegato presso il comitato esecutivo regionale a passare è il festiano Ernesto Urciuoli

E’ stato eletto con 15 voti Beniamino Palmieri, sindaco di Montemarano, coordinatore provinciale di Italia Viva ed ora coordinatore del Distretto Calore Irpino, il nuovo ente nato in seguito alla scissione con la componente sannita.

Palmieri è stato eletto dalla maggioranza dei 25 votanti presenti (l’assemblea è composta da 30 membri), 15 voti a favore, una scheda bianca, 9 gli astenuti. Come delegato presso il comitato esecutivo regionale a passare è il festiano Ernesto Urciuoli, ex primo cittadino di Aiello del Sabato, che raccoglie in voto in più di Palmieri - il fronte Festa-Alaia-D’Agostino contava su 17 nomi .