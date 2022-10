Avellino, è morto Ettore De Socio: "La città perde un politico di razza" Domani i funerali nella chiesa di Rione Valle alle 14.45

Grave lutto per la comunità e per il mondo politico e culturale di Avellino. E' morto Ettore De Socio, consigliere comunale e vice sindaco di Avellino nella seconda giunta del Sindaco Antonio Di Nunno, già dirigente dell’Inail in pensione. Ettore De Socio aveva 73 anni.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.45 presso la Chiesa di Valle.

Il ricordo degli amici di "Controvento"

"Gli amici e compagni di “Controvento” piangono la scomparsa del caro Ettore De Socio. Tra i promotori dell’associazione di cui è stato uno dei più appassionati animatori, Ettore ha avuto il pregio di distinguersi per la qualità dei contributi che con la misura discreta del suo agire è stato in grado di fornire. Ha messo al servizio di “Controvento” la sua esperienza politica e amministrativa, che lo aveva portato a ricoprire la carica di vicesindaco nella seconda giunta guidata da Antonio Di Nunno, e la capacità di uno sguardo lucido e radicale sulle questioni della città e dell’Irpinia.

Dopo la morte di Gennaro Bellizzi, è un altro lutto che colpisce “Controvento”: ma Gennaro ed Ettore rimarranno sempre con noi nel cammino che insieme abbiamo deciso di seguire. Un forte abbraccio alla moglie Licia Festa e al figlio Fulvio.