Teatro e psicoanalisi: spettacolo musicale nel carcere di Ariano Irpino Il Garante campano Ciambriello: "E' la chiusura di un progetto con i detenuti"

Si terrà domani, 19 ottobre 2022, alle ore 10:30, nella Casa circondariale di Ariano Irpino, lo spettacolo musicale “Teatro e Psicanalisi”, a conclusione del progetto promosso dall’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Campania e attuato dall’associazione Aps Culturattiva

Il Garante campano Ciambriello:

«Le iniziative in carcere, soprattutto se finali di un progetto che ha per protagonisti gli stessi detenuti, rappresentano un’occasione di crescita e di confronto. Per chi è privato della libertà personale partecipare a spettacoli teatrali, musicali significa ristabilire un contatto con l’esterno e ricordare a se stessi che la bellezza esiste anche per loro. Importante è lo sfondo del progetto: l’introspezione individuale, la riflessione sulle proprie paure, titubanze, su ciò che ha commesso e per cui sta scontando la pena».