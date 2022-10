Avellino, caos pronto soccorso: "Esposti a Ministero e Regione e niente cambia" Il Nursind attacca: linee guida mai recepite. Condizioni di lavoro e assistenza impossibili

Avellino, inferno al pronto soccorso del Moscati: nuovo affondo del sindacato di categoria. Accessi a raffica, personale al lumicino, medicina territoriale che non aiuta e non lavora da filtro per gli accessi e il sindacato insorge. "Ennesima figuraccia della nostra Regione. Il NurSind Campania ha inviato due esposti al Ministero della Salute e alla Regione per la situazione drammatica dei Pronto Soccorso su tutto il territorio regionale e sul mancato recepimento delle linee di indirizzo nazionali che dovevano essere attuate dal 1 febbraio 2020. Il primo esposto è stato presentato il 19 luglio, il secondo il 13 settembre, entrambi dal segretario regionale Antonio Eliseo. Siamo ad ottobre 2022 e la Regione, dopo vari solleciti di chiarimenti, non ha ancora risposto né a noi né al Ministero della Salute. Quest'ultimo ha sollecitato con urgenza una risposta da parte del Dipartimento della Salute Regionale"