Covid Avellino, risalgono i contagi: il virus corre rapido tra le famiglie I dati Asl. Allerta ad Ariano, Mercogliano e Mirabella

Sono 185 i nuovi casi di covid in Irpinia su 919 tamponi processati. Il tasso di incidenza resta alto, in provincia di Avellino , e sono molti i comuni, in cui il virus torna a correre veloce.

Aiello del Sabato 6

Altavilla I. 2

Ariano Irpino 13

Atripalda 4

Avella 1

Avellino 36

Bagnoli I. 1

Bisaccia 6

Calabritto 1

Candida 1

Capriglia Irpina 1

Carife 1

Castel Baronia 2

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 3

Cesinali 3

Domicella 1

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 8

Grottolella 2

Guardia Lombardi 1

Lapio 3

Lauro 1

Lioni 4

Luogosano 2

Manocalzati 2

Mercogliano 8

Mirabella Eclano 7

Montecalvo I. 2

Montefalcione 5

Monteforte Irpino 6

Montefusco 1

Montella 1

Montemiletto 3

Montoro 7

Mugnano del C. 1

Ospedaletto d'A. 1

Paternopoli 4

Pietradefusi 1

Pratola Serra 1

Roccabascerana 1

Salza Irpina 1

San Mango sul C. 1

San Martino V.C. 2

San Michele di S. 1

Santa Paolina 1

Sant'Angelo dei L. 5

Serino 5

Sirignano 1

Solofra 2

Sorbo Serpico 1

Sturno 1

Torella dei L. 3

Volturara I. 2

Zungoli 1