Borgo Ferrovia, gli ex alunni incontrano il prof. Piscopo dopo 53 anni Un sogno nel cassetto nato dopo una emozionante rimpatriata

Dopo 53 anni gli alunni della 4° e 5° elementare degli anni 1969/1970 della scuola elementare di Borgo Ferrovia si ritrovano in classe con l'anziano professore Carmine Piscopo per l'appello e per ringraziare degli insegnamenti ricevuti.

Il professore Piscopo,un maestro di vita con metodi di insegnamento all' avanguardia per gli anni 70.

Grazie alla disponibilita' della Dirigente scolastica Carmela Satalino che ha supportato l'iniziativa con la disponibilita' di spazi e suppellettili , si è riusciti a coronare un sogno nel cassetto degli ex alunni, nato per caso durante una rimpatriata dopo 53 anni. Un' emozione grande che ha commosso gli alunni,il professore Piscopo e la Dirigente Satalino cui vanno i ringaziamenti. La giornata si è poi conclusa con un giro poi nelle classi per rivedere le aule tra lo stupore dei bimbi che guardavano questi "alunni un pò cresciuti" ritornati a scuola .