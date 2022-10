"Le mani sui cuori" visite mediche gratis a Grottolella e Avellino: il programma Domenica si parte con Rosato, Piscopo, De Simone e Capriglione nella chiesa di Via degli Imbimbo

Prevenzione medica. E’ sempre questa la parola d’ordine intorno alla quale ruoteranno le manifestazioni promosse dall’associazione “le mani sui cuori” del presidente Franco Russo, mediante l’effettuazione di visite specialistiche gratuite che si terranno, nel mese di novembre prossimo, presso i locali della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Via Degli Imbimbo ad Avellino e presso i locali del Comune di Grottolella.

Domenica 06 novembre 2022 presso la Chiesa Del Cuore Immacolato di Maria in Via Degli Imbimbo ad Avellino- partenza alle ore 10:00 con le visite cardiologiche dei dottori Pino Rosato e Raffaele Piscopo, le visite urologiche a cura del dottore Elia De Simone e le otorinolaringoiatriche a cura del dottore Pasquale Capriglione.

Sarà effettuata, durante la mattinata, anche la misurazione della Pressione Arteriosa e sarà offerto un aiuto infermieristico per l’autocontrollo su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia. Le visite termineranno alle ore 13 per riprendere alle 16 e proseguire fino alle 19.

Nel pomeriggio toccherà alla dermatologa dottoressa Stefania Di Cicilia ed al fisiatra dott. Franco Russo (visite indirizzate alla diagnosi di scoliosi nei ragazzi da 10 anni di età a salire).

Lunedì 07 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio al radiologo dott. Michele Capozzi che effettuerà l’esame ecocolordoppler dei vasi del collo (cosiddetti T.S.A), al cardiologo dott. Francesco Rotondi ed all’odontoiatra dott.Francesco Finizio.

Martedì 08 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio al chirurgo vascolare dott. Alfredo Cannizzaro che effettuerà l’esame ecocolordoppler dei T.S.A/arti inferiori.

Mercoledì 09 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio all’otorinolaringoiatra dott. Aldo Nargi ed al fisiatra dott. Franco Russo.

Domenica 13 novembre 2022 dalle ore 10 alle ore 13, ci saranno le visite allergologiche del dott. Francesco Gaeta, le visite cardiologiche del dott. Carmine Piscopo e le visite fisiatriche del dott. Franco Russo. Il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, spazio all’endocrinologo dott. Luigi Ametrano, all’urologo dott. Gennaro Iapicca ed allo pneumologo dott. Michele Mastroberardino.

Lunedì 14 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio al radiologo dott. Michele Capozzi che effettuerà l’esame ecocolordoppler dei vasi del collo (cosiddetti T.S.A) ed all’urologo dott. Mario Di Martino.

Martedì 15 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio al chirurgo vascolare dott. Alfredo Cannizzaro che effettuerà l’esame ecocolordoppler dell’aorta addominale/arti inferiori solo per gli ultrasessantacinquenni.

Mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19, spazio all’otorinolaringoiatra dottoressa Raffaella Iannella, all’endocrinologico dott. Gianluca Lombardi ed al fisiatra dott. Franco Russo.

Saranno effettuate anche visite oculistiche presso l’ambulatorio del dott. Camillo Guerriero nei giorni 07 e 14 novembre 2022 dalle ore 16 alle ore 19.

Sabato 12 novembre 2022 presso la casa comunale di Grottolella - partenza alle ore 10:00 con le visite cardiologiche del dott. Emanuele De Vita, le visite dermatologiche a cura della dottoressa Rosa Corbisiero, le visite allergologiche a cura del dottore Antonio Papa e le visite odontoiatriche a cura della dottoressa Noemi De Simone e del dott. Egidio Guerra.

Sarà effettuata, durante la mattinata, anche la misurazione della Pressione Arteriosa e sarà offerto un aiuto infermieristico per l’autocontrollo su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia.

Le visite termineranno alle ore 13 per riprendere alle 16 e proseguire fino alle 19.

Nel pomeriggio toccherà allo pneumologo dott. Giuseppe Bianchino, all’urologo dott. Carmine Pacifico ed al fisiatra dott. Franco Russo (visite indirizzate alla diagnosi di scoliosi nei ragazzi da 10 anni di età a salire).

Per prenotare esclusivamente le visite specialistiche, occorre telefonare, tra le ore 19 e le ore 21 alle persone indicate nella locandina che si allega al presente comunicato. Esclusivamente per informazioni generali ma non per prenotazioni si può telefonare, dalle ore 19 alle ore 21, al numero 3938783019 (Signor Fortunato De Marco).