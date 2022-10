Rotondi: "Bene il Ministero della Disabilità, il Governo Meloni cambia il passo" Congresso Mid oggi ad Avellino. Confronti e focus tra referenti regionali e politici

C'è spazio anche per il Ministero della Disabilità all'interno del nuovo Governo voluto da Giorgia Meloni, che sarà guidato dalla comasca Alessandra Locatelli, esponente della Lega, cui è stato assegnato il ruolo. Una novità accolta con entusiasmo da Gianfranco Rotondi, eletto nel collegio uninominale di Avellino: "È una scelta politica che segna un cambio di passo. La disabilità va affrontata sotto molti aspetti e un ministero specifico è sicuramente un passo dovuto. Questo governo ha avuto un grosso consenso popolare. Piantedosi? È una eccellenza professionale e, sicuramente, il fatto che sia irpino rappresenta un orgoglio per tutto il nostro territorio", conclude. Stamane il deputato Irpino ha fatto tappa, al circolo della stampa, al congresso del Mid.

"Ringrazio molto Gianfranco Rotondi e Vincenzo Ciampi, rispettivamente deputato e consigliere regionale del collegio di Avellino, che questa mattina sono intervenuti al Congresso del Mid Regione Campania (Movimento Italiano Disabili), un evento importante e aperto di approfondimento sui temi della disabilità.

Ringrazio anche il sen. Francesco Castiello, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il questore di Avellino dott. Maurizio Terrazzi, il presidente regionale del Comitato Italiano Paraolimpico dott. Carmine Mellone, il direttore regionale di Special Olympics dott. Salvatore Taurino e tutti gli altri autorevolissimi intervenuti.

Una sessione di confronto, attraverso la partecipazione di autorità politiche, professionisti e associazioni.

Come Comitato zonale ASI Caserta Avellino Benevento siamo davvero orgogliosi di essere qui". Ha spiegato Ettore De Conciliis.