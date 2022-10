Il dramma delle aree interne, Melillo: è una condizione che ci riguarda Serve uno stimolo di responsabilità sociale, politica, economica a non abbandonare questi territori

Il Vescovo Sergio Melillo chiama a raccolta la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno pastorale. Una celebrazione solenne e partecipata quella che si è tenuta nella Basilica Cattedrale arianese, scandita da questo messaggio.

Il messaggio di Sergio Melillo,

"Un momento di grande vitalità espressa dalle varie comunità, parrocchie attraverso i sacerdoti e tutti gli operatori pastorali. Un giorno importante perchè siamo nel secondo anno del cammino sinodale ma anche nel secondo anno del nostro cammino pastorale, in attesa di poter celebrare il congresso eucaristico diocesano.

Come vivere questo momento

La missione è una realtà che riguarda ogni cristiano, ogni chiesa ed è anche un offrire preghiere ed anche un contributo perchè il vangelo possa percorrere le strade del mondo soprattutto nei luoghi più difficili.

Un pensiero dedicato alla nazione

E' iniziato il cammino governativo e quindi auguriamo a loro e a noi che possa essere proficuo in un momento difficile del mondo. Un momento in cui c'è bisogno di pace, di stare accanto agli ultimi, un momento in cui ci sono difficoltà reali per le nuove generazioni.

L'attenzione rivolta alle aree interne

E' una condizione e una problematica che ci riguarda. Noi vescovi di tutta Italia, non solo della metropolia di Benevento, stiamo lavorando per una pastorale che abbia proprio uno stile di evangelizzazione che sia caratteristico di queste aree, uno stimolo di responsabilità sociale, politica ed economica a non abbandonare questi territori.

Il monito di Papa Francesco ripreso dal vescovo Melillo

Riscopriamo il concilio per ridare il primato a Dio, all'essenziale: a una chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini, da lui amati, a una chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi, a una chiesa che sia libera e liberante. Le parole di Papa Francesco, ci parlano di una chiesa che ha bisogno di cambiare passo, di abitare la vita.

