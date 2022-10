Ordine Architetti Avellino, un seminario in ricordo di Riccardo Dalisi Un occasione per conoscere meglio l'architetto-designer di fama internazionale

Si svolgerà giovedì 28 ottobre 2022 alle ore 18.00, in modalità Webinar, l’evento formativo dedicato a Riccardo Dalisi dal titolo “Dal progetto di architettura alla tecnica povera”: un seminario di studio per conoscere meglio l’architetto-designer di rilievo internazionale, i cui lavori sono presenti in numerose collezioni private e nei più prestigiosi musei europei e d’oltreoceano. Dalisi appartiene a quella generazione di architetti cresciuta nel movimento del razionalismo italiano che percorrerà strade alternative.

In provincia di Avellino sono presenti sue opere, come la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Ospedaletto d’Alpinolo, la chiesa di Sant’Ippolisto in Atripalda e la Torre dell’acqua di Conza della Campania. Ad aprire l’incontro saranno Erminio Petecca, presidente Ordine Architetti PPC di Avellino, ed Eleonora Dionisio, vicepresidente Ordine Architetti PPC di Avellino. Interverranno: Aurora Riviezzo, PhD candidata del Politecnico di Torino, Sara Catenacci, ricercatrice della scuola IMT Alti Studi di Lucca e Fulvio Cutolo, architetto e cultore dell’archivio di Riccardo Dalisi. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio.

“Riccardo Dalisi – racconta Eleonora Dionisio – ha lasciato soprattutto a noi architetti una grande eredità culturale, che vogliamo ricordare percorrendo il suo lungo percorso professionale, determinante nel mondo della progettazione architettonica e del design. Abbiamo deciso – con il consigliere Giuseppe Nardiello – di organizzare questo seminario soprattutto per celebrare la bellezza che ci ha donato attraverso le sue creazioni iconiche e la sua arte, delineando un attivo percorso di segni e figure, al servizio delle future generazioni”. “Bisogna valorizzare i territori per sostenere lo sviluppo economico ed organizzare eventi culturali, per noi architetti, è un valido strumento. Ci sono artisti, come Riccardo Dalisi, che grazie alla loro operosità nel campo dell’architettura, della scultura, dell’arte, sono riusciti a rappresentare un valore aggiunto per i luoghi che custodiscono i segni del loro ingegno, ne parleremo nell’incontro di giovedì organizzato dai consiglieri Dionisio e Nardiello”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

L’iscrizione potrà essere effettuata accedendo al link: https://register.gotowebinar.com/register/6746265124700998157.