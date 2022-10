RIsiko trasferimenti, per il Giudice di Pace spunta Caserma Litto Il comandante Arvonio: "La Municipale deve avere una propria sede distaccata"

Resta lontana la soluzione per la nuova sistemazione degli uffici del Giudice di pace di Avellino.

Il comandante della Polizia Municipale MIchele Arvonio dice no all'idea di spostarli nel convento di san Generoso, attuale casa dei vigili urbani, e lancia l'idea di caserma Litto, immobile di proprietà dell'Ente Provincia e soluzione, visti i rapporti non proprio idilliaci tra Festa e il presidente di Palazzo Caracciolo Buonopane, appare di difficile attuabilità.

Insomma per ora non si sblocca il risiko trasferimenti immaginato dal sindaco Festa per razionalizzare spazi e spese degli immobili comunali. “C'è la necessità di liberare quanto prima palazzo De Peruta per cominciare dei lavori che hanno anche una scadenza ma pensiamo che come Corpo di Polizia Municipale sia giusto che i caschi bianchi abbiano una propria sede distaccata da Palazzo di Città – spiega il Comandante Arvonio al termine dell'incontro avuto in Comune con il sindaco – Abbiamo immaginato Caserma Litto e vediamo se è possibile anche una mediazione del Prefetto Spena per arrivare a questa soluzione”.

A margine il comandante Arvonio ha fatto il punto sull'imminente partenza della metropolitana leggera e le ripercussioni sul traffico che l'opera prima ancora di partire sta già provocando. “Effettivamente il restringimento della carreggiata destinata esclusivamente al trasporto pubblico locale fa aumentare il traffico, questo è inevitabile ma non possiamo fare altrimenti".

"Stiamo valutando anche di eliminare alcuni posti auto a Corso Europa ma l'auspicio - conclude Arvonio - è che i cittadini cambino anche la loro mentalità e le loro abitudini e inizino ad utilizzare quotidianamente la metro, solo cosi potremo diminuire il numero di veicoli in circolazione”.