Reddito di Cittadinanza, ad Avellino al via il progetto "Cuore Verde"

E' partito ad Avellino il progetto “Cuore Verde”. È la prima delle quattro iniziative poste in essere dall’amministrazione comunale e destinate ai percettori del reddito di cittadinanza. Riguarda 32 persone che in questi mesi sono state selezionate, dopo la profilazione di circa mille soggetti, dall’Inps e dagli assistenti sociali.

Il loro compito sarà quello di pulire e svolgere piccole attività di manutenzione all’interno dei parchi e delle piazze della città.

“Oggi sono entrati in servizio i primi 23, i restanti 9 lavoreranno il martedi e il giovedì – spiega l'assessore comunale all'Ambiente Giuseppe Negrone - E' un progetto in cui l'amministrazione crede fortemente e che andrà avanti fino a novembre del prossimo anno. Lavoreranno otto ore a settimane ciascuno”.

Ma questa non è l'unica azione messa in campo dall'assessorato all'ambiente. “Abbiamo messo in campo un progetto già finanziato dalla Regione Campania per nuove piantumazioni in città, aspettiamo di acquistare gli alberi”.

Non è un mistero che il comune abbia già chiesto da tempo un maggiore sforzo a Irpiniambiente, in particolare sui mezzi ma l'incognita sull'affidamento del servizio rifiuti non aiuta in questo senso. “Se non si scioglie il nodo operativo tra Ato e Irpiniambiente non sappiamo qual'è il nostro interlocutore”.

Intanto, il Comune prosegue con la selezione dei profili e con i corsi di formazione per quanti prenderanno parte agli altri tre progetti dell’amministrazione: “Me ne prendo cura”, “Io ti do una mano” e “A scuola sicuri”.