Rottura condotta idrica, mancherà l'acqua: ecco quando e dove Sospesa l'erogazione idrica al servizio di diversi serbatoi tra l'Irpinia e il Sannio

A causa della rottura di una condotta adduttrice, diametro 800 nel territorio di Villamaina in Irpinia, l'erogazione idrica al servizio dei serbatori di alcuni comuni è sospesa.

L'avviso dell'Alto Calore

Potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio della giornata di oggi, in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata.

I comuni interessati

Ariano Irpino compreso carcere e ospedale, Torella Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Scampitella, Vallesaccarda, Vallata zona industriale, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri compreso zona Asi, Mirabella Eclano, Frigento zona rurale e industriale, Bonito, Apice, Paduli, Pietrelcina, Sant'Arcangelo Trimonte, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Casalduni compreso Stir, Fragneto Monforte, Campolattaro e Pondelandolfo.

Informate del disservizio le prefetture di Avellino e Benevento e i comuni interessati. A darne notizia alla popolazione attraverso la nostra testata giornalistica, gli uffici del comune di Ariano Irpino.