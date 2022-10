Anagrafe del Fabbisogno Abitativo, graduatorie prorogate al 31 ottobre Il provvedimento della Regione Campania

Il Comune di Avellino ricorda che a partire da quest’anno l’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e le procedure per l’assegnazione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sono gestite dalla Regione Campania e che i termini dell’Avviso Pubblico per essere inseriti nelle graduatorie degli aventi diritto, precedentemente fissati per il 30 settembre 2022, sono stati prorogati alle ore 14.00 del 31 ottobre 2022.

Si ricorda, inoltre, che sarà possibile iscriversi solo on line collegandosi al sito istituzionale della Regione Campania.