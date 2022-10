Avellino, la soddisfazione del MID per il primo Congresso regionale Giovanni Esposito: "Le disabilità siano centrali all'agenda politica"

Si è celebrato ieri 23 ottobre 2022 ad Avellino, presso il “Circolo della Stampa”, in corso V. Emanuele, il 1° Congresso regionale del M.I.D. (Movimento Italiano Disabili).

Tante le personalità politiche e del mondo delle associazioni del territorio che sono intervenute durante i lavori congressuali che hanno visto la partecipazione anche di tantissimi cittadini, a dimostrazione del grande interesse della gente per il problema della disabilità. Ringrazio molto Gianfranco Rotondi e Vincenzo Ciampi, rispettivamente Deputato e Consigliere regionale del collegio di Avellino, che ieri mattina sono intervenuti al Congresso del Mid Regione

Campania (Movimento Italiano Disabili), un evento importante e aperto di approfondimento sui temi della disabilità.

Ringrazio anche il sen. Francesco Castiello, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, le varie amministrazioni comunali, il questore di Avellino dott. Maurizio Terrazzi, il presidente regionale del Comitato Italiano Paraolimpico dott.Carmine Mellone, il direttore regionale di Special Olympics dott.

Salvatore Taurino e tutti gli altri autorevolissimi intervenuti, tra il pubblico anche la Dr.ssa Cava dirigente area enti locali della Prefettura di Avellino.

Queste le parole del Coordinatore Regionale del MID dott. Giovanni Esposito a conclusioni dei lavori, che ha visto le relazioni interessanti della dott.ssa Daniela Speranza, sull’inclusione dei disabili nel mondo della scuola, della Dott.ssa Emiliana Lauria, per l’accessibilità negli enti pubblici dei disabili, del

V. Coordinatore Regionale Dott. Rocco Calenda, sugli scopi e gli obiettivi del MID e del Coordinatore Provinciale Francesco Cerami, sulla capillarità del MID.

Un ringraziamento particolare all’avv. Lucia Carullo per l’opera di moderatrice dell’incontro e ad Ettore De Conciliis presidente del Comitato Asi associazioni Sportive e Sociali Italiane per il patrocinio e sostegno all’iniziativa e per l’allestimento del Coffee Break in apertura dei lavori congressuali. Appuntamento al prossimo anno.