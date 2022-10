Camera di Commercio, La Stella vice: nuova mortificazione per il Sannio Il presidente Bruno aveva garantito l'elezione di un vicepresidente sannita

La camera di Commercio -Irpinia-Sannio avrebbe dovuto garantire una adeguata rappresentanza ai due territori. E invece è di oggi la conferma che anche il vicepresidente dell'ente toccherà alla provincia di Avellino. In una nota diramata dalla Confcommercio di Avellino si annuncia che la giunta della camera di commercio “riunitasi ieri ha designato quale Vice Presidente Vicario l’ing. Oreste La Stella, Presidente Provinciale di Confcommercio Campania distretto di Avellino”.

Una ulteriore beffa per la provincia di Benevento. Non solo questa nomina, dopo quella del presidente Pino Bruno industriale di Grottaminarda, va contro quello che era l'obiettivo del legislatore, ossia di riunire i due territori di Irpinia e Sannio garantendo un equilibrio in termini di rappresentanza, ma inoltre smentisce tutte le promesse che erano state annunciate dai rappresentanti eletti in seno alla giunta camerale. Il presidente Bruno aveva parlato della possibilità di allargare il numero di vicepresidenti e dichiarato la volontà di "riservare la giusta attenzione alla provincia di Benevento”. Si pensava, infatti, che sarebbe stato opportuno affidare a un sannita la vicepresidenza. Ma così non è stato. Non a caso il professore Piero Mastroberardino, che puntava alla presidenza dell'ente con un progetto chiaramente equilibrato tra le due province, aveva messo in evidenza la mortificazione subita dal territorio sannita nel segno di una mera spartizione di poltrone.