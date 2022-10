Ariano: detenuti impegnati in attività socialmente utili fuori dal carcere Molinario: "Faremo in breve tempo tutti i passagi per l'avvio della progettualità"

Detenuti impegnati in attività socialmente utili fuori dal carcere. Un'iniziativa già sperimentata in Italia e che vedrà la luce anche in Irpinia.

Si tratta di un progetto sollecitato da tempo dalla direttrice del carcere Campanello di Ariano Irpino Maria Rosaria Casaburo, rimasto fermo in un cassetto degli uffici comunali e che oggi sembra finalmente concretizzarsi, almeno si spera.

Una iniziativa di grande valore sociale che potrebbe portare benefici enormi all’arredo urbano della città, ai monumenti, strade e verde pubblico.

"Sulla scorta dei percettori del reddito di cittadinanza - afferma l'assessore Pasqualino Molinario - anche con la casa circondariale di Ariano Irpino, abbiamo avuto una serie di appuntamenti in sede comunale con la direttrice per l'inserimento sociale dei detenuti, che lavoreranno in un progetto per il bene comune."

In che cosa consiste

"Saranno inseriti nella comunità, chiaramente, a seguito di un protocollo e di tutte le procedure previste in questi casi. Vedremo i detenuti che finalmente potranno dare una mano alla città. Una iniziativa che ritengo fortemente motivante. I settori che più ci interessano, sono i beni comuni, il decoro urbano della città, la villa comunale, il cimitero, le strade. Loro sono già pronti per fare questo. Faremo in breve tempo tutti i passaggi necessari per poter avviare questa progettualità."