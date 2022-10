Metro leggera Avellino, ci siamo: si parte a novembre: "Lasciate l'auto a casa" I vigili stanno sistemando la segnaletica. Ma le corsie preferenziali hanno già creato disagi

Scatta il countdown per la metro leggera, ed è previsto il caos traffico ad Avellino. Nessun cambio del piano del comune, che aspetta la messa in funzione della metro e la pianificazione delle corse dell'Air. Le corsie preferenziali per la metro, intanto, hanno già creato disagi per gli spostamenti in auto del capoluogo. La metro leggera di Avellino, in questi mesi, è stata al centro di accese polemiche. La selva di pali in ghisa e la sistemazione delle corsie, hanno messo a dura prova il piano mobilitià in città. L'Air sta modificando il planning delle corse, tenendo conto del sistema spostamenti nel capoluogo. L'invito di comune, vigili urbani ed Air rivolto ai cittadini è quello di utilizzare la metro e lasciare l'auto a casa, per evitare la paralisi.