Covid, 184 contagi su 985 test, ad Avellino altri 27 positivi in poche ore

Covid, 184 contagi su 985 test, ad Avellino altri 27 positivi in poche ore. I datidi oggi parlano dei casi in aumento in provincia di Avellino.

Ecoc il bollettino di oggi

Aiello del Sabato 6

Ariano Irpino 8

Atripalda 8

Avella 1

Avellino 27

Bisaccia 4

Candida 1

Capriglia Irpina 3

Castel Baronia 1

Castelfranci 3

Cervinara 7

Chiusano di San D. 1

Contrada 1

Flumeri 3

Frigento 3

Gesualdo 2

Greci 2

Grottaminarda 5

Grottolella 3

Guardia Lombardi 2

Lacedonia 1

Lauro 1

Lioni 3

Manocalzati 2

Melito I. 1

Mercogliano 5

Mirabella Eclano 8

Montaguto 4

Montecalvo I. 1

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 7

Montefusco 1

Montella 1

Montemarano 2

Montemiletto 3

Montoro 4

Mugnano del C. 2

Nusco 1

Ospedaletto d'A. 1

Prata P.U. 4

Quadrelle 1

Rocca San Felice 3

Roccabascerana 2

San Martino V.C. 5

San Nicola Baronia 2

San Sossio Baronia 1

Sant'Andrea di C. 1

Sant'Angelo a S. 1

Sant'Angelo dei L. 2

Serino 1

Solofra 6

Sorbo Serpico 2

Sperone 2

Summonte 1

Taurasi 1

Torella dei L. 1

Trevico 2

Tufo 3

Vallata 1

Venticano 2