Stefano Tacconi, il figlio: Periodo difficile spero di dare presto buone notizie Andrea Tacconi sui social racconta: papà si sta riprendendo lentamente

"Ciao a tutti, mi state scrivendo in tanti per sapere di come sta papà, ci siamo assentati perché è stato un periodo non facile dopo l'operazione che ha avuto, ci sono stati dei passi indietro nella sua condizione ma ad oggi si sta riprendendo lentamente. Spero di darvi belle notizie più avanti". Attraverso un post sui social, Andrea Tacconi, figlio di Stefano, parla delle condizioni di salute del già portiere di Avellino e Juventus, nonché della Nazionale italiana di calcio, colpito da un'aneurisma lo scorso 23 aprile.

Tacconi e il malore

Tacconi, lo scorso 23 aprile, ebbe un malore ad Asti, città nella quale si trovava nell'ambito della rassegna "La giornata delle figurine", partecipando in un ristorante della provincia a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Sempre il figlio Andrea, lo scorso 13 luglio, aveva dichiarato che: "Papà sta faticando molto, ma fisicamente è ancora un ragazzino quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi. Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti, grazie a tutti per il supporto".