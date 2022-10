Avellino, degrado a Quattrograna: "Il nostro RIone è diventato una discarica" Mobili e rifiuti abbandonati davanti le case da abbattere, la protesta ad Avellino

Condizioni di vita insopportabili, per gli inquilini delle case popolari di Rione Quattrograne Ovest, periferia sud della città di Avellino. Le case da abbattere sono state svuotate da ogni arredo, mobile oggetto lasciato dagli ultimi inquilini dei prefabbricati comunali, venuti su per l'emergenza terremoto dell'Ottanta, e diventate case stabili per intere famiglie. Ma, da un mese ai piedi, delle grosse scatole in amianto si è creata, nei fatti, una mega discarica, che è diventata l'immagine del degrado ad Avellino. I cittadini chiedono al sindaco, Gianluca Festa, un intervento immediato, perchè ogni cosa venga subito rimossa.

L'appello al sindaco

Una situazione insostenibile per chi vive nel quartiere. "Non siamo cittadini di serie B e non possiamo far finta di nulla. Senza contare che sono tanti gli incivili che lanciano sacchetti e abbandonano altri oggetti e mobili, vedendo questa maxi discarica"