Covid Avellino, 33 contagi in città. 161 positivi in Irpinia tra i comuni. 866 test processati, risale la curva dei contagi in Irpinia.

Ecco i dati comune per comune :

Aiello del Sabato 3

Altavilla I. 2

Ariano Irpino 7

Atripalda 6

Avellino 33

Bagnoli I. 1

Bisaccia 2

Calabritto 1

Capriglia Irpina 1

Casalbore 1

Cassano I. 1

Castel Baronia 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 2

Cesinali 2

Chiusano di S. 2

Flumeri 1

Forino 2

Frigento 1

Gesualdo 4

Grottaminarda 6

Lacedonia 2

Lapio 2

Luogosano 1

Manocalzati 3

Marzano di Nola 1

Mercogliano 5

Mirabella Eclano 1

Montaguto 2

Montefalcione 4

Monteforte Irpino 4

Montefredane 1

Montefusco 1

Montella 1

Montemarano 3

Montoro 2

Morra De Sanctis 1

Mugnano del C. 1

Paternopoli 2

Prata P.U. 4

Pratola Serra 2

Quadrelle 2

Roccabascerana 2

San Potito Ultra 2

San Sossio Baronia 1

Santa Paolina 2

Sant'Angelo all'E. 1

Sant'Angelo dei L. 4

Santo Stefano del S. 5

Senerchia 1

Serino 1

Solofra 4

Sperone 1

Sturno 1

Summonte 1

Taurasi 2

Torella dei L. 1

Tufo 1

Venticano 4

Villanova del B. 1

Zungoli 1