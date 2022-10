Centro Storico Avellino, via al restyling con i basoli: ecco la nuova rampa Il sindaco Festa: dignità e decoro per il centro antico

Centro Storico Avellino, via al restyling con i basoli. La rampa che porta alla chiesa di San Francesco Saverio si rifà il look. Diginità e decoro dopo una estate di eventi come spiega il sindaco di Avellino , Gianluca Festa.

Il sindaco Festa e i lavori nel centro storico

"Stamattina abbiamo iniziato il rifacimento del manto stradale nel centro storico", afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. "Abbiamo voluto riqualificare Via Francesco Saverio togliendo l’asfalto, che era lì ormai da venti anni, che dava poca dignità a questo tratto storico di città, ripristinando i basoli per creare una continuità tra piazza del Duomo e questo tratto di città. Successivamente immaginiamo anche di ripristinare i sanpietrini verso la chiesa di Santa Rita. Insomma ridiamo bellezza estetica a questa parte di città così importante e su cui stiamo puntando tanto e creiamo anche una maggiore funzionalità per tutti gli abitanti della zona", conclude.

I lavori a piazza Castello

Ma non solo: annunciati per il prossimo anno anche il completamento dei lavori in piazza Castello. "Per fortuna la ditta sta lavorando senza intoppi. Abbiamo già riaperto parte dello slargo e ci auguriamo di finire il prossimo anno i lavori per restituire uno slargo importante e strategico del capoluogo".