"Responsabili di salute collettiva": il nuovo progetto di Cittadinanzattiva In campo l'assemblea territoriale di Ariano Irpino. Ecco di cosa si tratta

L’assemblea territoriale di Cittadinanzattiva di Ariano Irpino parte con un nuovo progetto: “Responsabili di salute collettiva”.

Ecco di cosa si tratta

Ideato e sottoscritto da “Cittadinanzattiva Campania Aps”, in partenariato con “Inclusione Sociale Aps” e con “Ads Campania” il progetto coinvolgerà studenti della scuola superiore nella fascia di età dai 15 ai 17 anni.

Le tematiche che verranno affrontate

La gestione del paziente oncologico e dei farmaci, cosa sono le malattie rare e croniche, la donazione di sangue, organi e tessuti, la violenza di genere e gli uomini maltrattanti.

“Responsabili di salute collettiva” è il nome del progetto illustrato dalla coordinatrice di Ariano Giusi Mirabile

Nato dall’idea che i giovani, oggi, soprattutto dopo la fase pandemica, debbano assumere una responsabilità nei confronti della salute dei propri cari e possano, grazie al legame affettivo, contribuire a far crescere la partecipazione ai programmi di screening oncologico, a diffondere nelle generazioni più grandi una conoscenza oggi non collettiva, contribuendo alla sostenibilità di un sistema attualmente fortemente in crisi.

Il progetto vuole essere un contenitore di processi di apprendimento “trasversale”

Si utilizza il “concetto di salute” come bacino culturale da cui attingere, consapevolmente, per il proprio e altrui benessere fisico e psicologico.

Gli incontri si terranno durante l’anno scolastico 2022/2023 e si concluderanno con un elaborato finale realizzato dai ragazzi stessi.