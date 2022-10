Flash mob di Legambiente: "Riqualificare la più antica chiesa di Avellino" Dello Iaco: "Una vergogna vederla ridotta in queste condizioni di abbandono"

“Salviamo la chiesa di San Nicola dei Greci, la più antica della città! Anche Avellino aderisce alla campagna nazionale di Legambiente, Salvalarte. Davanti la Chiesa alle spalle del teatro Gesualdo, il circolo Legambiente Avellino ha organizzato in mattinata un flashmob per chiedere alle istituzioni di salvare la Chiesa di San Nicola dei Greci, monumento bizantino oggi in mano ai privati, pronti a cederlo al demanio. "L'appello è a tutte le istituzioni – spiega Antonio Dello Iaco - comunali, provinciali e regionali. Chiediamo che questo edificio di culto venga ristrutturato. Il Ministero della Cultura ha fatto sapere che è pronto a finanziare la riqualificazione, ora è necessario che il Comune di Avellino acquisisca questo bene. Il proprietario è disposto a cederlo. Qui non si tagliano neanche più le erbacce dalla facciata, è indecente vederlo in queste condizioni, si faccia presto per ridare dignità all'arte e alla cultura nella nostra città”.