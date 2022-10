Sanità e sviluppo, le sfide che attendono l'Irpinia In gioco il futuro delle aree interne

L'Irpinia attesa dalle sfide su sanità e sviluppo. Il neodeputato Gianfranco Rotondi chiede al governo Meloni un grande piano per il ripopolamento delle aree interne e lancia la proposta programmatica del centrodestra in Irpinia: “Sarò un riferimento per tutti sindaci del territorio. Bisogna partire da un’assemblea con tutti gli eletti e i responsabili della coalizione. Un luogo costante di confronto e decisioni politiche. Cosa che in passato è mancata”. Intanto sulla sanità il consigliere regionale 5 stelle Vincenzo Ciampi ha messo intorno a un tavolo, per un confronto a più voci, tutti gli attori del settore, sindacati, associazioni, attivisti, semplici cittadini per capire quali sono le criticità e come intervenire. "Le liste d'attesa sono lunghissime e tante famiglie non hanno neanche il medico di base. Per non parlare, infine, del collasso del Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino. Bastano questi tre elementi per configurare una fotografia della condizione della sanità in Irpinia. Noi vogliamo raccogliere le esigenze dei cittadini e portarle in Regione".