Il settore Home Restaurant contro le Cesarine: intervenga il Governo In assenza di legge esiste il parere del Ministero dell'Interno del 2019 ed il bollettino Antitrust

La Home Restaurant Hotel srl nasce nel 2015 con marchio depositato al Mise nel 2016. È una piattaforma che oggi vanta oltre 700 Home Restaurant attivi sul territorio italiano tutti con regolare comunicazione in Questura come da Parere del Ministero dell'Interno del 1 febbraio 2019.

Già nel 2017 grazie all'Antitrust abbiamo bloccato la scellerata ddl Home Restaurant, dichiarata limitatoria e discriminatoria nei confronti dei nuovi operatori e grazie al Parere del Ministero dell'Interno oggi rispettando il bollettino Antitrust e comunicando in Questura per ogni iscritto che siamo l'unica piattaforma legale in Italia. Nei giorni scorsi Ottopagine ha fatto riferimento all'attività della "cesarina che porta con sé un bagaglio di aneddoti, preparazioni, e spiega le ricette in un ambiente che racconta il territorio, usa prodotti a Km 0, il tutto nel suo homerestaurant", dichiarazioni rilasciate da una cesarina che danneggiano e che fanno molto male al lavoro della Home Restaurant Hotel srl ed al settore tutto nella misura in cui abbiamo le prove che le Cesarine non Comunicano in Questura, non Rispettano il bollettino Antitrust che vieta i pagamenti tramite il sito e vieta di nascondere i dati degli utenti e soprattutto abbiamo prove che ha ospitato in Zona Arancione con tanto di denuncia al Tribunale di Bologna.

Proprio in queste ore stiamo combattendo per conto di oltre 53 mila richieste di iscrizione contro questo cancro che parte da Bologna e si diffonde attraverso lobbisti e poteri forti un po' in alcuni salotti italiani ed abbiamo già segnalato la situazione anche al Capo Gabinetto del neo Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Procuratore di Bologna Giuseppe Amato e la Questura di Bologna.