Avellino, la nuova Dogana per il rilancio del Centro storico Il vicesindaco Nargi: "Già a Natale luci e mercatini per il cuore antico della città"

Un consiglio monotematico sul futuro della dogana al quale parteciperà il progettista del restauro l'architetto Multari.

E' in programma lunedi 14 novembre ad Avellino. Un assise fortemente voluta dal leader dell'opposizione Luca Cipriano per il quale c'è stato poco coinvolgimento della città sul restauro che, al di là delle belle intenzioni, non deve portare la Dogana a rimanere una scatola vuota senza contenuti.

Ma il vicesindaco Laura Nargi fuga ogni dubbio. “La Dogana è al centro del nostro progetto per rilanciare il centro storico. Vogliamo una città viva e con il suo cuore pulsante qui tra PIazza Amendola e il Duomo. E lo faremo già a Natale quando torneranno i mercatini in piazza Libertà con luci rigorosamente a led, da Viale Italia al Duomo".

Il presidente degli architetti Erminio Petecca esprime apprezzamento per il lavoro di Multari. “Ora sta alla politica riempire l'edificio di contenuti e riportarlo alla vita. “il pèrogetto c’è ed è sicuramente apprezzabile ora speriamo sia allo stesso livello anche la realizzazione. Dopodichè non entriamo nelle questioni politiche ma è ora di riqualificare degnamente questo storico edificio”.