Ognissanti ad Avellino, il "caro" fiori non ferma le visite al cimitero Regge il piano traffico ma gli aumenti del settore florovivaistico si fanno sentire

Ponte di Ognissanti, folla nei cimiteri campani. Ad Avellino ha sostanzialmente tenuto il piano traffico anche grazie ai controlli anti-abusivi della polizia municipale, particolarmente ricorrenti in queste festività.

Caschi bianchi dispiegati su più turni per garantire il regolare deflusso delle auto nella zona del Parco della Rimembranza.

Ma intanto l'inflazione si fa sentire e non poco anche nella produzione florovivaistica, si registrano aumenti nella vendita di fiori e lumini ma il ricordo dei propri cari per tante persone viene prima di ogni cosa

“I prezzi di fiori e lumini segnano un aumento per un mercato che sta tornando pian piano ai livelli pre-covid – ci spiegano i fiorai - “Siamo intorno almeno al 10% ma questo è normale quando c'è anche un incremento della domanda come in questi giorni.

"Certo che la crisi si fa sentire anche per noi, notiamo la differenza rispetto agli altri anni ma il bel tempo per fortuna ha aiutato anche un maggiore movimento".

I consumatori parlano invece di rincari anche fino al 30%, soprattutto di crisantemi e orchidee. Si replica domani quando ci saranno anche le celebrazioni con la Santa Messa officiata dal Vescovo Arturo Aiello.