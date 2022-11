"Insieme per l’Avellino e l’Irpinia": l’Air riveda corse nei festivi per Napoli L'associazione denuncia: "Molti utenti restano a piedi"

"Insieme per Avellino e l’Irpinia" mette a conoscenza dei continui disservizi dati dall’Air nei giorni festivi: non è la prima volta che molti utenti, in particolare per la tratta Napoli-Avellino, restano a piedi poichè i pullman raggiungono il massimo della capienza possibile arrecando un vero e proprio disagio. Il piano di rilancio dell’Air da parte della regione Campania risalente ad un anno fa, prevede una forte prevalenza della gomma rispetto al ferro, visti i tempi di percorrenza per arrivare al capoluogo partenopeo o viceversa in 50 minuti e che altre alternative prevederebbero tempi doppi; non è questione culturale, ossia che la gente non vuole altro che pullman, ma meno disagi possibili.

Quello che chiediamo a chi di dovere :

- di rivedere gli orari delle corse nei giorni festivi limitando difficoltà negli spostamenti per studenti, lavoratori e pendolari in genere

- un monitoraggio più costante e puntuale dell’utenza nei giorni festivi