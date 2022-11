Metro, Festa: "Tutto pronto, le corse extraurbane fuori dal perimetro cittadino" E sulla sua collocazione politica chiarisce: "Nè a destra nè a sinistra, sono civico"

Metro leggera ad Avellino, il sindaco Festa annuncia la svolta. "Ormai ci siamo, è tutto pronto, stiamo definendo solo il piano corse con l'Air ma entro novembre si parte con il pre-esercizio. Gli uffici comunali stanno lavorando con l'Air per mettere a punto le corse. Il mio obiettivo è tenere le corse extraurbane al di fuori del perimetro cittadino dove far circolare la metro per studenti e lavoratori.

"Per far questo - prosegue - sono necessari due hub all'ingresso della città, ad est e a ovest. E' quello che ho chiesto all'Air e a cui l'azienda di trasporto sta lavorando.È una circolare che ha un senso solo se l’extraurbano resta fuori dal perimetro cittadino. Entro la prossima stagione scolastica, queste corse debbono fermarsi fuori dalla città, e poi interagire con la Metro e altri pullman per entrare in città. Si può usare anche la Bonatti per entrare in città, ma il punto vero è cambiare abitudini. In ogni caso dopo vent'anni la metro leggera partirà”.

Ma l'associazione Insieme per Avellino mette a conoscenza dei continui disservizi non è la prima volta che molti utenti, in particolare per la tratta Napoli-Avellino, restano a piedi poichè i pullman raggiungono il massimo della capienza possibile. La richiesta è quella di rivedere gli orari delle corse nei giorni festivi limitando difficoltà negli spostamenti per studenti, lavoratori e pendolari in genere.

Festa, a margine della commemorazione del 2 novembre, torna anche sulle dichiarazioni del consigliere di opposizione Amalio Santoro che aveva parlato apertamente di un sindaco ormai di centrodestra. “Il mio riferimento e quello della mia maggioranza è esclusivamente la comunità, lavoriamo per loro e alle prossime amministrative mi ricandiderò ancora con liste civiche”.