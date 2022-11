Avellino, si presenta il libro di Gino Strada: "Una persona alla volta" Riflessione sull'abolizione della guerra e il diritto alla salute di tutti

Domani venerdì 4 novembre ad Avellino sarà presentato l’ultimo libro di Gino Strada dal titolo “Una persona alla volta”. La presentazione si terrà alle ore 18.00 presso la sede del sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil, in viale Italia, 40, con la partecipazione di Simonetta Gola, curatrice del libro e responsabile della comunicazione di Emergency. Modera Davide Cerbone, giornalista de Il Mattino.

Leggerà alcuni passi del libro l’attrice teatrale Fernanda De Vita

Una persona alla volta è il racconto in prima persona di un impegno durato tutta la vita, il cui obiettivo non è mai risuonato così urgente e la cui voce non è mai mancata così tanto come in questi giorni in cui un nuovo conflitto porta la distruzione alle porte dell’Europa:

Dopo anni passati tra i conflitti mi sono scoperto saturo di atrocità, del rumore degli spari e delle bombe

E lì, in Afghanistan, dove avevo vissuto per tanti anni operando feriti, non ce l’ho fatta più a sopportare l’idea di una nuova guerra. Così alla vigilia di un’altra ondata di sofferenza e di morte ho detto il mio “no”: basta con la guerra, basta uccidere mutilare infliggere atroci sofferenze ad altri esseri umani”, scrive Strada.

Dall’infanzia nel quartiere operaio di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, al lavoro a Kabul come chirurgo di guerra e alla visita a Hiroshima, il libro narra appassionatamente le radici delle idee che lo hanno ispirato giorno dopo giorno, convincendolo della radicale necessità di garantire a chiunque il diritto a una sanità di eccellenza.

“Non un’autobiografia, un genere di cosa che proprio non mi piace, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro”, come scrive nella prefazione."