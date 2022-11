Covid, 185 contagi in Irpinia su 921 test. 44 positivi ad Avellino, è allerta I dati Asl, i contagi che risalgono nei comuni

Covid, 185 contagi in Irpinia su 921 test. 44 positivi ad Avellino, è allerta nel capoluogo dove il virus corre rapido tra le famiglie.

Ecco il bollettino di oggi con i dati comune per comune

Aiello del Sabato 1

Altavilla I. 4

Ariano Irpino 7

Atripalda 6

Avella 2

Avellino 44

Bagnoli Irpino 5

Baiano 3

Calitri 1

Capriglia Irpina 3

Cassano I. 1

Castel Baronia 1

Castelvetere sul C. 2

Cervinara 6

Contrada 1

Flumeri 1

Forino 2

Frigento 1

Grottaminarda 1

Guardia Lombardi 4

Lapio 1

Lioni 1

Luogosano 1

Manocalzati 3

Melito Irpino 1

Mercogliano 7

Mirabella Eclano 4

Montecalvo I. 1

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 3

Montefredane 2

Montella 4

Montemiletto 3

Montoro 6

Moschiano 1

Mugnano del C. 3

Nusco 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 1

Rocca San Felice 4

Roccabascerana 1

San Michele di S. 1

San Nicola B. 1

San Potito Ultra 3

Sant'Andrea di C. 2

Sant'Angelo a S. 1

Santo Stefano del S. 1

Scampitella 2

Solofra 9

Sperone 3

Sturno 3

Taurano 3

Taurasi 1

Tufo 1

Venticano 1

Villamaina 3

Villanova del B. 2