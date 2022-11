Masucci relatore alla conferenza internazionale di Dubai sul Covid Si terrà dal 27 al 28 marzo 2023 e avrà relatori provenienti da diverse esperienze di prima linea

Il professor Armando Masucci, già direttore generale di Irpiniambiente, è stato ufficialmente invitato dagli organizzatori della Terza Conferenza Internazionale sulla salute pubblica e l'emergenza covid, che si terrà la prossima promavera a Dubai.

Riconiscimento di esperienza

La 3a conferenza internazionale si concentra sul riunire l'assistenza sanitaria fisica e pubblica, professionisti infermieristici di vari paesi per discutere le loro idee e opinioni per il migliore progresso dell'intera comunità sanitaria e sanitaria pubblica. Avrà relatori provenienti da diversi background di salute fisica, sanità pubblica, professionisti infermieristici provenienti da oltre 50 paesi, che discuteranno, condivideranno ed esploreranno gli sforzi di ricerca all'avanguardia utilizzati per il miglioramento dell'umanità e il miglioramento della salute fisica, pubblica e comunità sanitaria.

Di qui il riconoscimento professionale per l'ex direttore generale Armando Masucci, chiamato a rappresentare l'Italia, testimoniendo l'esperienza maturata nel corso della pandemia, alla guida di un'azienda "obbligata" a non fermarsi per la particolarità del servizio a favore della comunità.