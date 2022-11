Ariano, se ne va Amedeo Tedeschi: un altro baluardo della polizia municipale Lutto in città e nella polizia municipale del tricolle

Aveva sofferto non poco, dopo quel distacco forzato con il suo collega inseparabile Giuseppe Cocca, amico di tante battaglie condotte insieme a difesa dell'ambiente e della legalità venuto a mancare nell'ottobre del 2013. Da allora Amedeo Tedeschi (nella foto a sinistra) 68 anni, sposato e padre di due figli aveva continuato da solo a svolgere la sua instancabile opera di polizia rurale, affiancato negli ultimi anni fino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2020 dal collega Michele Perrina.

Persona solerte garbata e riservata

Uomo di poche parole. Amava risolvere le varie questioni attraverso il buon senso e il dialogo in un settore tra l'altro non facile ma che lo ha visto sempre impegnato con passione, impegno e dedizione. Un altro baluardo della polizia municipale come i vari Cocca, Catucci, Della Paolera, La Porta, Baviello, Caruso che hanno operato negli anni al servizio della città con grande abnegazione e sacrifici, lasciando un grande ricordo tra la gente insieme alla grande squadra che ancora oggi è presente in buona parte nel comando di piazza Mazzini di cui ha fatto parte fino a due anni fa.

La sua scomparsa oggi viene salutata con profonda tristezza e dolore

Amedeo Tedeschi è deceduto all'interno dell'ospedale di Ariano Irpino, dove è stata allestita la camera ardente. Lascia la moglie Marisa Gelormini e i figli Antonella e Gianluca. I funerali si svolgeranno domani 8 novembre alle 9.30 nella chiesa Madonna del Carmine. Orario visite obitorio dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 19.30.